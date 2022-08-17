​Каррера видит в Промесе будущую легенду «Спартака»

Поработавший в своё время в «Спартаке» итальянский тренер Массимо Каррера дал комментарий по поводу игры Куинси Промеса. Форвард «красно-белых» возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России, забив шесть голов в пяти прошедших турах.

«Не зря он догнал Павлюченко по забитым мячам. Промес в ближайшем будущем может стать легендой «Спартака», - высказался Каррера для sport24.

После пяти туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы РПЛ с 13 очками в кармане.

Ближайшую игру Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 20 августа. Команду Гильермо Абаскаля ждёт дерби против «Динамо».