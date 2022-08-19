Билялетдинов рассказал, чего стоит опасаться «Динамо» в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с московским «Динамо».

По мнению Билялетдинова, «Спартак» является фаворитом предстоящей встречи.

«Команда Йокановича старается играть в атакующий футбол, но «Спартак» очень хорошо выбегает в быструю атаку, перемещают мяч. Если «Динамо» заиграется на чужой половине поля, «красно-белые» могут за это наказать», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, что после пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 13 набранных очков. «Динамо» же с девятью баллами располагается на шестой строчке.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.