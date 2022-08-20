Промес: «Побеждаем вместе, проигрываем вместе»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес считает, что его команда не заслуживала такой результат, так как больше пыталась атаковать и творить на поле.

- Мы и побеждаем вместе, и проигрываем вместе. У меня есть чувство, что мы были лучше как команда - атаковали 90 минут. Мы не должны были проигрывать, разочарован, что не добились даже ничьей, - цитирует нападающего новостное агентство ТАСС.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.