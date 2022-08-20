Тюкавин: «Забил очень важный гол»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Автором победного гола стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, который воспользовался ошибкой Наиля Умярова. Тюкавин поделился своими впечатлениями об успехе.

- Обычный гол, ничего сверхъестественного. Для меня очень важный гол. Да, потому что не так много играю. Конечно, рады, что остановили «Спартак» после их четырех побед, по-моему, с 2008 года не выигрывали, сегодня получилось, - цитирует Тюкавина телеканал Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.