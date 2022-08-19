Московское «Динамо» готово расстаться со своим хорватским полузащитником Николой Моро. По информации от журналиста Николо Скиры Никола Моро заинтересовал «Болонью».

Источники сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщают, что Моро интересен некоторым командам из Англии, Испании и Италии, но забрать его из России будет непросто. Ряд команд выходил на представителей футболиста с предложением приостановить контракт, но игрок отказался вести переговоры, заявив, что покинет Россию только в виде полноценного трансфера. На это повлияло в том числе и то, что у Моро с главным тренером «Динамо» Славишей Йокановичем общие агенты.

Сейчас «Болонья» пытается взять Моро в аренду с обязательным правом выкупа, тогда как «Динамо» хотело бы оформить полноценный трансфер.