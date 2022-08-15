Ковтун: «Спартак» угадал с Абаскалем

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Угадал ли «Спартак» с Абаскалем? По первым матчам есть такое понимание. У болельщиков и прежде всего у руководителей клуба, которым не всегда удавались приглашения тренеров. Здесь они пока могут спать спокойно», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, если «Спартак» сможет одержать победу над «Зенитом» в предстоящей очной встрече, то это будет означать, что план Абаскаля работает.

«Красно-белые» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после пяти туров. Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 4 сентября в рамках 8-го тура РПЛ.