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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: Мы точно увидим голы в матче «Динамо» - «Спартак»

 
17 Августа 2022 • 15:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Спартаком».

«Думаю, матч будет интересный. Голы точно увидим. Кажется, будет и матч яркий, и полный стадион соберется. Думаю, будет результативная ничья — 2:2», — цитирует Терёхина «Матч ТВ».

Эксперт считает, что «Спартак» будет играть в атакующий футбол, а «Динамо» также постарается продемонстрировать хорошую игру.

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 августа, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

«Красно-белые» являются лидерами в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков, «бело-голубые расположились на шестой строчке, имея в своем активе 9 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Олег Терёхин
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