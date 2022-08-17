Терёхин: Мы точно увидим голы в матче «Динамо» - «Спартак»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Спартаком».

«Думаю, матч будет интересный. Голы точно увидим. Кажется, будет и матч яркий, и полный стадион соберется. Думаю, будет результативная ничья — 2:2», — цитирует Терёхина «Матч ТВ».

Эксперт считает, что «Спартак» будет играть в атакующий футбол, а «Динамо» также постарается продемонстрировать хорошую игру.

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 августа, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

«Красно-белые» являются лидерами в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков, «бело-голубые расположились на шестой строчке, имея в своем активе 9 баллов.