Игнатьев: «У Зиньковского большой потенциал»

Бывший тренер российской сборной и целого ряда российских клубов, заслуженный тренер РСФСР в 1978 году Борис Игнатьев верит в потенциал спартаковского футболиста Антона Зиньковского.

В московском клубе Зиньковский чаще выходит на замену, но это не мешает ему проявлять свой потенциал. Игнатьев верит, что он добьется многого, в том числе и в составе сборной России.

- Кого из новичков позвать в сборную России в сентябре? По началу сезона мне нравится Зиньковский, который сейчас играет в «Спартаке». Он мне очень нравится. В потенциале у него большие возможности, - заявил в эфире телеканала Матч ТВ Игнатьев.