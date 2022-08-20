Бывший форвард «Спартака», а ныне эксперт на «Матч ТВ», Никита Баженов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от противостояния «Динамо» и «Спартака» в рамках шестого тура РПЛ.

«Исторически «Динамо» на своём поле давно не обыгрывает «Спартак»? Это ничего не значит. Да, «красно-белые» подходят фаворитами в этом матче. Обычно, когда играет «Динамо» - «Спартак», все говорят, что будет равная игра. Но нельзя предугадать счёт, будет много тактической борьбы.

Скорее всего, «Динамо» будет играть низким блоком, чтобы лишать «Спартак» пространства. Наверное, будет самоубийством играть с ним в открытый футбол», — сказал Баженов.

Дерби состоится сегодня на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.