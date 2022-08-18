Мележиков – о том, что его может заменить Измайлов: «Решение за акционерами»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о том, что его пост в скором времени может занять Наиль Измайлов, который является исполнительным директором Первой лиги.

«На сегодняшний день я – генеральный директор, работаю, выполняю свои обязанности. Дальше – решение за акционерами. Это их абсолютное право», – цитирует Мележикова Sport 24.

В случае прихода Измайлова, Мележиков может занять пост исполнительного директора.

Напомним, что московский «Спартак» в данный момент лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги с отрывом в два очка от петербургского «Зенита».