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Мележиков – о том, что его может заменить Измайлов: «Решение за акционерами»

 
18 Августа 2022 • 12:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о том, что его пост в скором времени может занять Наиль Измайлов, который является исполнительным директором Первой лиги.

«На сегодняшний день я – генеральный директор, работаю, выполняю свои обязанности. Дальше – решение за акционерами. Это их абсолютное право», – цитирует Мележикова Sport 24.

В случае прихода Измайлова, Мележиков может занять пост исполнительного директора.

Напомним, что московский «Спартак» в данный момент лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги с отрывом в два очка от петербургского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Измайлов Евгений Мележиков
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