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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На матче со «Спартаком» зафиксирован рекорд посещаемости стадиона «Динамо»

 
20 Августа 2022 • 19:15 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
2-й тайм

Центральный матч шестого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» посетили 25 249 фанатов. Это новый рекорд «ВТБ Арены», на что указывает телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что перед началом поединка «Динамо» сообщило о продаже всех билетов на этот матч. Максимально «ВТБ Арена» способна принять 25 716 зрителей.

Следить за концовкой московского дерби между «Динамо» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Следующий домашний матч чемпионата России «Динамо» проведёт 3 сентября – против «Урала».

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