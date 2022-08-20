​На матче со «Спартаком» зафиксирован рекорд посещаемости стадиона «Динамо»

Центральный матч шестого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» посетили 25 249 фанатов. Это новый рекорд «ВТБ Арены», на что указывает телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что перед началом поединка «Динамо» сообщило о продаже всех билетов на этот матч. Максимально «ВТБ Арена» способна принять 25 716 зрителей.

Следить за концовкой московского дерби между «Динамо» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Следующий домашний матч чемпионата России «Динамо» проведёт 3 сентября – против «Урала».