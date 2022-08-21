Червиченко считает, что судьи не замечают нарушений Соболева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

По мнению Червиченко, главный арбитр встречи Павел Кукуян слишком лояльно относился к действиям 25-летнего форварда.

«Кукуян оригинально судил. Соболев вообще оказался вне критики. В матче «Химки» — «Локомотив» Мампасси задел Мирзова, тот упал, удаление…Соболев попадает шипами в лицо Шунину — нет даже жёлтой. Потом Соболев орёт на арбитра, ноль реакции», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Соболев провёл в составе «Спартака» семь матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи. Отметим, что на счету форварда пока что нет предупреждений от судей в виде карточек.