Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко считает, что судьи не замечают нарушений Соболева

21 Августа 2022 • 12:53 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен
 

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

По мнению Червиченко, главный арбитр встречи Павел Кукуян слишком лояльно относился к действиям 25-летнего форварда.

«Кукуян оригинально судил. Соболев вообще оказался вне критики. В матче «Химки» — «Локомотив» Мампасси задел Мирзова, тот упал, удаление…Соболев попадает шипами в лицо Шунину — нет даже жёлтой. Потом Соболев орёт на арбитра, ноль реакции», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Соболев провёл в составе «Спартака» семь матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи. Отметим, что на счету форварда пока что нет предупреждений от судей в виде карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Червиченко Александр Соболев Павел Кукуян Марк Мампасси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
rac531
21 Августа 2022 в 14:02
Вот же жирный боров - никак не угомогится)

Если бы СОБОЛЕВ ШИПАМИ попал бы ШУГИНУ в лицо, то у того бы вся физиономия должна быть в крови, синяках и садинах)
А на деле. Шунин попил водички и как ни в чем не бывало продолжил игру)

А вот, когда СОБОЛЕВУ АКЦЕНТИРОВАНО наступили шипами на ахилл, это ростовская свинья не видел. Впрочем, как и Кукуянц)
Или, когда Джикии локтем разбили губу, этот хряк тоже не видел)
Впрочем, Кукуянц, не обратив на это внимания был прав - зубы не выбиты, значит удар был недостаточной силы)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  15:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.75 3.70 4.80
21.08  17:30 Зенит ... Торпедо Москва
21.08  20:00 Краснодар ... Оренбург 1.75 4.10 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
14:10 · Россия. Премьер-лига
Цорн: «Игнатьев делает очень много для «Локомотива»
14:08 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» объяснили, почему не стали приглашать Дзюбу и Оздоева
13:48 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА озвучил состав на матч с «Ахматом»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов считает, что «Динамо» обыграло «Спартак» заслуженно
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о будущем Камано
13:25 · Россия. Премьер-лига
Лещенко — о ситуации с Умяровым: «Я бы сказал, что подобные конфликты разжигают интерес к футболу»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что судьи не замечают нарушений Соболева 1
12:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отпрвавится на игру с «Факелом» на автобусе 1
12:24 · Россия. Премьер-лига
Ларин: «Поблагодарю Умярова за три очка «Динамо»
12:24 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов купить нового легионера за пять миллионов евро
12:16 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» планирует трансфер игрока из РПЛ
12:09 · Россия. Премьер-лига
Гбане: «Уровень чемпионата России выше хорватского»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что «Динамо» создало больше опасных моментов, чем «Спартак»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Лаксальт заявил о готовности сыграть в следующем матче
11:26 · Россия. Премьер-лига
Лесовой высказался о будущем Моро
Все новости
Рекомендуем