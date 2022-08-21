Червиченко считает, что судьи не замечают нарушений Соболева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).
По мнению Червиченко, главный арбитр встречи Павел Кукуян слишком лояльно относился к действиям 25-летнего форварда.
«Кукуян оригинально судил. Соболев вообще оказался вне критики. В матче «Химки» — «Локомотив» Мампасси задел Мирзова, тот упал, удаление…Соболев попадает шипами в лицо Шунину — нет даже жёлтой. Потом Соболев орёт на арбитра, ноль реакции», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Соболев провёл в составе «Спартака» семь матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи. Отметим, что на счету форварда пока что нет предупреждений от судей в виде карточек.
Если бы СОБОЛЕВ ШИПАМИ попал бы ШУГИНУ в лицо, то у того бы вся физиономия должна быть в крови, синяках и садинах)
А на деле. Шунин попил водички и как ни в чем не бывало продолжил игру)
А вот, когда СОБОЛЕВУ АКЦЕНТИРОВАНО наступили шипами на ахилл, это ростовская свинья не видел. Впрочем, как и Кукуянц)
Или, когда Джикии локтем разбили губу, этот хряк тоже не видел)
Впрочем, Кукуянц, не обратив на это внимания был прав - зубы не выбиты, значит удар был недостаточной силы)
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