Рианчо прокомментировал возможное возращение в Россию

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

«Хотел бы я вернуться в РПЛ? У меня не было ни одного звонка из России! Если бы у меня были предложения из стран бывшего СССР, то я бы рассмотрел эти варианты», — заявил Рианчо «РБ Спорту».

Ранее 62-летний специалист работал в «Спартаке», он входил в штаб Массимо Карреры в 2018 году, а после отставки итальянца, являлся исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых». Помимо этого, испанец работал в «Рубине», «Леванте» и других клубах.

«Спартак» лидирует в РПЛ, набрав 13 очков после пятого тура.