Силкин считает «Спартак» реальным претендентом на чемпионский титул

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин положительно оценивает выступления московского «Спартака». После неудачного первого матча, в котором москвичи сыграли вничью с «Химками», москвичи выиграли четыре матча кряду и заслуженно лидируют в чемпионате России. Силкин считает это весомой заявкой на чемпионский титул.

- Начали они прекрасно, но нет команд, у которых не случались бы спады. Рано или поздно у каждой команды они бывают. Другое дело — воспользуются этим или нет конкуренты. Нынешний старт «Спартака» - это заявка на чемпионство, - цитирует специалиста издание Rusfootball.info.

В следующем, шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет против бывшей команды Силкина - «Динамо».