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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин считает «Спартак» реальным претендентом на чемпионский титул

 
18 Августа 2022 • 04:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин положительно оценивает выступления московского «Спартака». После неудачного первого матча, в котором москвичи сыграли вничью с «Химками», москвичи выиграли четыре матча кряду и заслуженно лидируют в чемпионате России. Силкин считает это весомой заявкой на чемпионский титул.

- Начали они прекрасно, но нет команд, у которых не случались бы спады. Рано или поздно у каждой команды они бывают. Другое дело — воспользуются этим или нет конкуренты. Нынешний старт «Спартака» - это заявка на чемпионство, - цитирует специалиста издание Rusfootball.info.

В следующем, шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет против бывшей команды Силкина - «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сергей Силкин
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ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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