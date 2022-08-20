Роберто Фернандес: «Это очень великая победа»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Спартак» (1:0) Роберто Фернандес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ты можешь предположить, сколько «Динамо» не обыгрывало «Спартак» в этом дерби?

- Хочу поблагодарить одноклубников за эту победу. Я думаю, где-то 14 лет, скорее всего. Хорошо, что сегодня выиграли, это очень великая победа. Все старались, выложились полностью на 100% на поле и на тренировках готовились к этой игре. Слава богу, что сегодня достигли этой победы.