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​Деменко спрогнозировал счёт матча «Динамо» - «Спартак» эксклюзив

 
20 Августа 2022 • 15:19 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 1 ч. 9 мин.

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «красно-белыми».

«Если смотреть на то, как играет «Спартак» сейчас, то они фавориты. Но им будет сложнее и сложнее играть. Матч с «Динамо» - дерби в любом случае. «Динамовцы» будут изо всех сил стараться показать себя. Но «Спартак» сейчас немножко сильнее, я думаю, что «красно-белые» победят. Счёт будет 2:0 или 2:1, мне кажется. Слишком хорошо «красно-белые» начали. Настрой тоже хороший. Они в хорошем состоянии после такой серии побед.

О чемпионстве ещё рано говорить. Но «Спартак» точно будет претендентом. Игрой своей они радуют. Очень важно, чтобы все оставались в строю ещё. Костяк должен играть. Тогда проще и тренеру, и игрокам. Но «Динамо» будет максимально стараться перед своими болельщиками ещё. У них есть шансы, они - непредсказуемая команда. Но сейчас «Спартак» сильнее.

У «Спартака» самый сильный состав за последние пять лет. Но ситуация двоякая. Игроков много, а все хотят играть. Тренеру приходится балансировать этот момент. Иногда бывает, что переизбыток игроков вредит команде. Я считаю, что «Спартаку» все равно ещё нужно укрепить одну-две позиции», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Максим Деменко
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