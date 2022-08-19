Кечинов назвал фаворита в матче «Динамо» - «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиям от предстоящего матча шестого тура РПЛ между «красно-белыми» и «Динамо».

«Ожидаю серьезной и зрелищной игры, но мой фаворит — «Спартак», хотя настрой у «Динамо» будет сумасшедшим», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Динамо» является опасным для «Спартака» соперником, «красно-белым» необходимо сыграть в обороне так же, как они делали это в предыдущих матчах, а впереди есть Куинси Промес и Александр Соболев, которые находятся в отличной форме.

При этом у «Динамо» есть Арсен Захарян и Фёдор Смолов, которые могут убегать в контратаки и за счет индивидуальных действий решить эпизод, добавил Кечинов.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится завтра, 20 августа, в 17:30 по мск.