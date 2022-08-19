Колыванов — о матче «Динамо» - «Спартак»: «Я в предвкушении красивой игры»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Я в предвкушении красивой игры, хорошего матча. «Спартак» — лидер, «Динамо» пока ни одного матча не проиграло. Дай бог, чтобы завтра были голы и матч смотрелся интересно», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Тренер заявил, что «красно-белые» отлично начали сезон, забивают и играют агрессивно, помимо этого, стали лучше действовать у своих ворот, а «Динамо» стало играть аккуратно и организованно после трех пропущенных мячей от «Факела» (3:3).

«Динамо» примет «Спартак» на своем поле в рамках шестого тура чемпионата России, встреча пройдет завтра, 20 августа, начало игры в 17:30 по мск.