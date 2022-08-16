Кавазашвили: «За один год в Турции Дзюбу «выжмут» так, что он после этого играть вообще перестанет»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе воспитанника «красно-белых» Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

Ранее спортивный директор команды из Турции Гекхан Гектюрк подтвердил интерес к российскому форварду.

По мнению Кавазашвили, 33-летнему Дзюбе может не хватить физических сил для того, чтобы успешно выступать в чемпионате Турции на протяжении длительного времени.

«С ним могут подписать контракт только на ограниченный срок. Думаю, на год, не более. За один год его «выжмут» так, что он, наверное, после этого вообще играть перестанет. Но в ближайший год помочь он сможет», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

Напомним, на протяжении последних семи лет Дзюба защищал цвета «Зенита». В конце мая нынешнего года форвард объявил о своём уходе из петербургского клуба, за который провёл в общей сложности 249 матчей, забив 108 голов и отдав 70 результативных передач.