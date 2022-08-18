Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Майсторович имел предложения из Италии, Испании и Германии, но я хотел, чтобы он играл в «Динамо»

 
18 Августа 2022 • 15:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Футбольный агент Александар Важич, представляющий интересы новобранца «Динамо» Милана Майсторовича высказался о переходе своего клиента в «Динамо».

Ранее «бело-голубые» на своём официальном сайте объявили о переходе 17-летнего серба.

Важич отметил великую историю московского клуба, благодаря которой Майсторович решил принять предложение «Динамо», отказавшись от вариантов из других лиг.

«Клуб является одним из самых популярных, поэтому все близкие Милана очень хотели, чтобы он играл в «Динамо»! Несмотря на предложения из Италии, Испании, и Германии, я очень хотел, чтобы Милан играл именно в «Динамо», —  цитирует агента «РБ Спорт».

Отметим, что к динамовцам защитник присоединится лишь в феврале 2023 года. В минувшем сезоне футболист выступал за молодёжную команду «Войводины», отметившись одним забитым мячом в 18 проведённых встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Войводина Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Милан Майсторович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
16:30 · Россия. Первая лига
​«Уфа» назначила главного тренера официально
16:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова назвал сроки возвращения игрока в строй
16:22 · Россия. Премьер-лига
Дьяков поддержал решение Дзюбы перейти в «Адана Демирспор»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Жирков: Не веду переговоры с клубами
15:49 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев прокомментировал возможный переход Башкирова в «Санта-Колома»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Текстильщика» Гапон рассказал, почему не смог попасть в ЦСКА
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Динамо» зарядили команду на дерби со «Спартаком» фото
15:41 · Россия. Премьер-лига
«Урал» оштрафован на 100 тысяч рублей за 8 жёлтых карточек в игре с «Факелом»
15:37 · Кубок России
Ребров — о новом формате Фонбет Кубка России: «Если ничего не делать и не менять, то и не поймём, хорошо это или плохо»
15:20 · Кубок России
Гендиректор «Спартака» двумя словами прокомментировал попадание в группу с «Зенитом»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Майсторович имел предложения из Италии, Испании и Германии, но я хотел, чтобы он играл в «Динамо»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Циннбауэр прокомментировал решение закрыть «Локомотив» на базе
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Депутат Миронов попросил генпрокурора РФ проверить высказывания президента РПЛ о Крыме 1
14:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Краснодар» ошибся, отпустив Сулейманова
14:33 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр — об усилении состава: Нужно играть теми, кто есть
Все новости
Рекомендуем