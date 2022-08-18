Агент: «Майсторович имел предложения из Италии, Испании и Германии, но я хотел, чтобы он играл в «Динамо»

Футбольный агент Александар Важич, представляющий интересы новобранца «Динамо» Милана Майсторовича высказался о переходе своего клиента в «Динамо».

Ранее «бело-голубые» на своём официальном сайте объявили о переходе 17-летнего серба.

Важич отметил великую историю московского клуба, благодаря которой Майсторович решил принять предложение «Динамо», отказавшись от вариантов из других лиг.

«Клуб является одним из самых популярных, поэтому все близкие Милана очень хотели, чтобы он играл в «Динамо»! Несмотря на предложения из Италии, Испании, и Германии, я очень хотел, чтобы Милан играл именно в «Динамо», — цитирует агента «РБ Спорт».

Отметим, что к динамовцам защитник присоединится лишь в феврале 2023 года. В минувшем сезоне футболист выступал за молодёжную команду «Войводины», отметившись одним забитым мячом в 18 проведённых встречах.