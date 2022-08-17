Умяров: Мы на одной волне с Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал работу с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«В чем особенность Абаскаля? Молодая, горячая кровь. Есть ощущение, что мы все с ним на одной волне», — заявил Умяров «Спорт-Экспрессу».

Футболист рассказал, что это проявляется во всех моментах, если на тренировке у кого-то не получается что-то сделать, он просто меняет упражнение, а не заставляет делать до победного, и так во всем.

Напомним. 33-летний испанец возглавил «Спартак» текущим летом, сменив на посту Паоло Ваноли. После пяти туров чемпионата России «красно-белые» лидируют в турнирной таблице.