Йоканович: «Горжусь командой»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет. Наставник «Динамо» Славиша Йоканович доволен выступлением своих подопечных, хотя и похвалил «Спартак».

- Я знал, что играл будет интересной, нам противостоял сильный соперник. «Спартак» в первом тайме много контролировал мяч, создавал моменты, но нам удалось забить гол. Я горжусь своей командой и работой, которую она выполнила на поле. Мы все были единым целым, - цитирует слова Йокановича телеканал Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.