Пименов: «Матч с «Динамо» - первая серьёзная проверка для «Спартака»

Экс-игрок московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о сегодняшнем поединке шестого тура чемпионата России против «Спартака», который состоится на стадионе «ВТБ Арена».

«Для «Спартака» это первая серьёзная проверка в чемпионате. Жду хорошей, острой игры. Это дерби и неважно, как ты до этого матча сыграл», - приводятся слова Пименова на страницах «Чемпионата».

Матч состоится 20 августа и начнется в 17:30 по московскому времени. По итогам пяти туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а динамовцы с девятью баллами располагаются на шестой строчке.