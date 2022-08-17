​Стало известно, кто будет судить дерби «Динамо» - «Спартак»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи шестого тура чемпионата России. Главный поединок игрового дня в виде дерби между «Динамо» и «Спартаком» обслужит бригада Павла Кукуяна. Любопытно, что в минувшем туре он тоже работал на центральной игре, а именно на матче между «Зенитом» и ЦСКА (2:1). У московской стороны после этой игры остались вопросы, но ЭСК РФС не нашла ошибок в двух ключевых решениях Кукуяна.

У мониторов ВАР на матче между «Динамо» и «Спартаком» будут трудиться Павел Шадыханов и Илья Елеференко.

«Динамо» и «Спартак» сыграют 20 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени.