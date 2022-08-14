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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сазонов назвал «Спартак» неприятной командой

14 Августа 2022 • 17:14 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался в преддверии матча шестого тура РПЛ против «Спартака».

«Кто для меня самый неприятный игрок в «Спартаке»? Команда «Спартака» в целом. Можно так ответить?» — приводит слова Сазонова «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что «Спартак» является принципиальным соперником, поэтому команда будет настраиваться на этот матч и подойдет в максимально хороших кондициях.

В текущем сезоне 20-летний защитник принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

«Динамо» примет «Спартак» в матче шестого тура РПЛ, встреча пройдет 20 августа в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Саба Сазонов
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