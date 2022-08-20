Умяров: «Хочется извиниться перед фанатами»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров считает, что поражение стало следствием ошибки «Спартака», но не читалось по игре. Он извинился перед фанатами.

- Хочется извиниться перед болельщиками, перед командой уже извинился. Считаю, что полностью переиграли «Динамо», но этот момент показал, что это футбол и результат может зависеть не от игры, а от какой-то ошибки., - цитирует игрока новостное агентство ТАСС.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.