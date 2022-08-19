Тимофеев рассказал, что удивился закрытию «Спартака-2»

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев прокомментировал закрытие «Спартака-2».

«Какая была реакция на закрытие «Спартака» — 2? Если честно, я удивился этому. Двойка привела немало хороших футболистов в первую команду», — приводит слова Тимофеева «Спорт-Экспресс».

Игрок считает, что на закрытие могли повлиять какие-то проблемы, которые клуб не смог решить.

28-летний футболист выступал за основную команду «Спартака» с 2017 по 2021 год. За этот время он побывал в аренде в «Крыльях Советов» и «Ахмате», в который позже перешел на постоянной основе.

В текущем сезоне Тимофеев забил два мяча в пяти встречах Российской премьер-лиги.