Канчельскис заявил, кто виноват в пропущенном голе «Спартака»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о том, кто виноват в пропущенном голе «Спартака» от «Динамо» в матче шестого тура РПЛ.

«Понятно, что Умяров совершил ошибку, причем детскую в матче с «Динамо», но Селихов тоже виноват. Куда ты даешь пас? Игрок стоит спиной, не в пол-оборота», — заявил Канчельскис Metaratings.

Эксперт считает, что в этой ситуации необходимо поддержать Наиля Умярова, хоть и нельзя допускать такие ошибки.

Напомним, Умяров допустил ошибку в передаче на своей половине поля, мяч срезался у него с ноги к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, который реализовал выход один на один.