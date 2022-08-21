Канчельскис заявил, кто виноват в пропущенном голе «Спартака»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о том, кто виноват в пропущенном голе «Спартака» от «Динамо» в матче шестого тура РПЛ.
«Понятно, что Умяров совершил ошибку, причем детскую в матче с «Динамо», но Селихов тоже виноват. Куда ты даешь пас? Игрок стоит спиной, не в пол-оборота», — заявил Канчельскис Metaratings.
Эксперт считает, что в этой ситуации необходимо поддержать Наиля Умярова, хоть и нельзя допускать такие ошибки.
Напомним, Умяров допустил ошибку в передаче на своей половине поля, мяч срезался у него с ноги к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину, который реализовал выход один на один.
Давно все знают, что, чем ближе к своим воротам вратарь отдаёт мяч - тем больше риска пропустить. Что и получилось. Ну выбей ты вперёд, т/б - соперник прессингует рядом.
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