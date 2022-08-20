Гладилин: «Так ошибаться нельзя»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет. Причиной поражения стала грубейшая ошибка полузащитника «Спартака» Наиля Умярова - он неаккуратно отдал мяч на голкипера, чем тут же воспользовался соперник. Экс-футболист московского клуба Валерий Гладилин прокомментировал небрежность Умярова.

- Сложно сказать, что произошло с Умяровым. Такую грубую ошибку допустить... Возможно, он был излишне самоуверенным. А может, просто хотел непонятно что придумать. В этой позиции нельзя так ошибаться, - цитирует Гладилина «Газета.ру»

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.