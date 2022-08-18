Зиньковский: «Жду свой шанс»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский считает, что приносит больше пользы команде, выходя на замену - он выразил полное согласие с решениями наставника «Спартака». В матче против «Сочи» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги он снова вышел на замену и забил второй гол в матче, «успокоив» южан.

- Могут и не дать никакого времени. Поэтому нужно ждать свой шанс и попытаться в отведённое время как можно больше пользы принести команде, - цитирует Зиньковского пресс-служба московского клуба.

В следующем, шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет против московского «Динамо», эта игра состоится 20 августа.