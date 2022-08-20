Соболев: «Поражение восприняли нормально»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев считает, что поражение не является катастрофой для его команды, причины неудачи он объясняет невезением.

- Как в команде восприняли то, что первое поражение после четырех побед? Нормально, не ошибается тот, кто ничего не делает, - цитирует Соболева новостное агентство ТАСС.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.