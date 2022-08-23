Сёмин считает, что в ошибке полузащитника «Спартака» Умярова виновата вся команда

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1), которая привела к поражению «красно-белых».

Напомним, что сам Сёмин присутствовал на этой игре.

Специалист считает, что винить Умярова за эту ошибку не стоит, так как ответственность за пропущенный мяч должна разделить вся команда.

«Счёт заслуженный — три очка есть три очка. Ошибка Умярова? Такое бывает. Дающий игрок ему не подсказал, что сзади есть соперник. Это ошибка всей команды», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 27 августа против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.