Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин считает, что в ошибке полузащитника «Спартака» Умярова виновата вся команда

 
23 Августа 2022 • 09:15 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1), которая привела к поражению «красно-белых».

Напомним, что сам Сёмин присутствовал на этой игре.

Специалист считает, что винить Умярова за эту ошибку не стоит, так как ответственность за пропущенный мяч должна разделить вся команда.

«Счёт заслуженный — три очка есть три очка. Ошибка Умярова? Такое бывает. Дающий игрок ему не подсказал, что сзади есть соперник. Это ошибка всей команды», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 27 августа против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Юрий Сёмин Наиль Умяров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
09:54 · Россия. Премьер-лига
Мутко отреагировал на уход Федуна из «Спартака»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Гайич заявил, что не приостановит контракт с ЦСКА, даже если получит приглашение от «Манчестер Сити»
09:42 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» сообщил печальные новости по травме Ангбана
09:39 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может подписать Коваленко
09:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не может найти новый клуб для Карпова
09:27 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
09:15 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что в ошибке полузащитника «Спартака» Умярова виновата вся команда
08:09 · Россия. Премьер-лига
Навас верит в чемпионство «Спартака» при Абаскале
05:01 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко объявил руководству «Урала», что ему нужен центральный защитник
22 Августа
22:58 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала имя того, кто выполнял все ее пожелания
22:40 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поддержал идею поставить Федуну памятник
22:31 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Зарема – умная женщина, порой она говорила грамотные вещи» 2
22:27 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» достиг договорённости с тульским «Арсеналом» - Степанов будет играть за южан
22:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Некомпетентность Федуна тормозила развитие клуба» 4
22:07 · Россия. Премьер-лига
Чалов получил подарок от фанатов после гола в ворота «Ахмата»
Все новости
Рекомендуем