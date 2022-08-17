Агент рассказал, покинет ли Тюкавин «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал будущее футболиста.

«Может ли он покинуть «Динамо»? Нет, это самый простой способ. Идеальный вариант — стать лучшим бомбардиром, а затем помахать рукой», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Агент заявил, что малое количество игрового времени дает еще больше мотивации Тюкавину. Помимо этого, он выразил уверенность в том, что Тюкавин скоро начнет забивать. Наставник команды Славиша Йоканович говорил, что данный игрок является важной частью его системы, добавил Сафонов.

В текущем сезоне 20-летний нападающий принял участие в четырех встречах Российской премьер-лиги, в которых, в общей сложности, провел на поле 95 минут и не смог отметиться результативными действиями.