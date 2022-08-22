Уткин считает, что Умярова настигла карма

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал ошибку полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1), после который был забит единственный гол в этой встрече.

По мнению журналиста, Умярова, который уже не в первый раз оказывается слабым звеном в игре «красно-белых», настигла карма за не очень достойное поведение в финале Кубка России.

«Все сразу вспомнили, как Умяров в финале Кубка гордо рассказал о том, как он ходил вокруг бившего пенальти Даниила Фомина и говорил: «Сейчас не забьёшь пенальти. 17 раз забил, а 18-й — не забьёшь. Чуть ли не язык он показывал, а потом об этом рассказал», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 27 августа против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.