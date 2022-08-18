Гранат заявил, что всем клубам РПЛ нужно опасаться такой «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал успешный старт сезона «красно-белых» в РПЛ.

«Всем командам надо опасаться такой «Спартак». Даже в чемпионский сезон у «красно-белых» не было такого яркого отрезка в чемпионате. Все победы были на тоненького, а сейчас команда играет ярко и результативно», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

«Спартак» является единоличным лидером Российской премьер-лиги, набрав 13 очков в пяти матчах. Во встрече шестого тура «красно-белые» в гостях встретятся с «Динамо», игра пройдет 20 августа, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.