«Динамо» прервало свою антирекордную серию в чемпионате России

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

В предыдущий раз бело-голубые побеждали «Спартак» в домашнем матче чемпионата России 13 апреля 2008 года - со счетом 4:3. Тринадцать матчей дома без побед являются антирекордом клуба в российском чемпионате, но теперь и эта серия прервана.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.