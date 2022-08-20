​Футболисты «Спартака» вышли на дерби с «Динамо» в особенных футболках – команда поддержала Мозеса

В центральном матче шестого игрового дня Премьер-лиги России сражаются «Динамо» и «Спартак». «Красно-белые» вышли на поле «ВТБ Арены» в особенных футболках, поддержав Виктора Мозеса.

«Поправляйся скорее, Виктор», - написано на футболках.

Напомним, что на неделе в Германии Виктор Мозес перенёс операцию после травмы ахиллова сухожилия. На футбольное поле футболист сможет вернуться только в следующем году.

Следить за матчем между «Динамо» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции.

Добавим, что после пяти туров «Спартак» является лидером Российской премьер-лиги, сумев набрать 13 очков.