Джикия высказался о чемпионской гонке «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о борьбе команды за чемпионство в РПЛ.

«Сколько должности пройти туров, чтобы сказать — команда в золотой гонке? В следующем году поговорить об этом. Это долгий срок? А куда спешим?» — заявил Джикия «РБ Спорту».

«Спартак» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0. «Красно-белые» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. На второй и третьей строчке расположились «Зенит» и «Ростов», имея в своем активе по 11 очков.

В следующей встрече «Спартак» встретится с «Динамо», игра пройдет 20 августа в 17:30 по московскому времени.