Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Монтес близок к переходу в «Динамо»

 
17 Августа 2022 • 15:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Защитник мексиканского клуба «Монтеррей» Сесар Монтес близок к переходу в московское «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, стороны близки к заключению сделки по трансферу 25-летнего мексиканца. В данный момент клубы обсуждают последние детали, касающиеся итоговой суммы перехода, а также условия личного контракта игрока.  

Портал Transfermarkt оценивает Монтеса в 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Монтеррей» 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 20 августа против «Спартака». Начало — в 17:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Монтеррей Сесар Монтес Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
16:27 · Россия. Премьер-лига
​«Торпедо» выбирает между тремя тренерами
16:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» прокомментировал новостью об уходе из клуба
16:21 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
​Тренера «Зоркого» уволили после кубкового поражения от команды блогеров – источник
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал условие, при котором Николсон может покинуть «Спартак»
16:14 · Россия. Премьер-лига
При Хачатурянце в РПЛ происходили незаконные увольнения
16:11 · Кубок России
Акинфеев — о победе «Амкала»: «Те, кто хочет достичь целей, это делают»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Игрокам «Торпедо» объявили об уходе Бородюка
15:59 · Россия. Премьер-лига
Агент заявил, что Николсон недоволен своим игровым временем в «Спартаке»
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Каррера видит в Промесе будущую легенду «Спартака»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев высказался о созданном им турнире
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой считает, что Дзюба способен усилить 14 из 16 клубов РПЛ
15:43 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: Мы точно увидим голы в матче «Динамо» - «Спартак»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Монтес близок к переходу в «Динамо»
15:34 · Кубок России
Широков: «Нужно отдать должное «Амкалу»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Мозес прооперирован – он вернётся на поле в 2023 году
Все новости
Рекомендуем