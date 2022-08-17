Монтес близок к переходу в «Динамо»

Защитник мексиканского клуба «Монтеррей» Сесар Монтес близок к переходу в московское «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, стороны близки к заключению сделки по трансферу 25-летнего мексиканца. В данный момент клубы обсуждают последние детали, касающиеся итоговой суммы перехода, а также условия личного контракта игрока.

Портал Transfermarkt оценивает Монтеса в 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Монтеррей» 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 20 августа против «Спартака». Начало — в 17:30 по московскому времени.