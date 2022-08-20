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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Будет результативно» - Титов поделился прогнозом на игру между «Спартаком» и «Динамо»

 
20 Августа 2022 • 03:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 13 ч. 12 мин.

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами.

Бывший «спартаковец» Егор Титов уверен в том, что игра получится результативной, ну а фаворитом он считает, конечно же, «Спартак».

- Сейчас для всех практически «Спартак» — фаворит. Он ярко проводит старт сезона. Команда бежит, прессингует, в фантастической форме находится Промес. Даже травма Мозеса пока не выбила из колеи. «Динамо» же выглядит бледно. Не удивлюсь и крупной победе спартаковцев, но и пропустить могут — Смолов сейчас хорош, - цитирует Титова «Рейтинг Букмекеров».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 20 августа, он начнется в 17:30. Его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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