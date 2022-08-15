Каррера: «Спартак» действительно борется за титул в этом году»

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что «красно-белые» в этом сезоне будут бороться за чемпионский титул РПЛ. Напомним, что после пяти туров команда Гильермо Абаскаля возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 13 очками в активе.
«Спартак» действительно борется за титул в этом году. Виден такой же заряд, как и в чемпионский сезон», – цитирует Карреру Sport 24.
Напомним, что свой последний чемпионский титул в Российской премьер-лиге «красно-белые» взяли в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры.
Свой следующий матч «Спартак» проведёт на выезде против московского «Динамо» на следующих выходных.
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