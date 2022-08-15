Успехи «Спартака» напоминают Промесу про чемпионские времена клуба

В 2017 году московский «Спартак» стал чемпионом России, и Куинси Промес, нынешний лучший на данный момент бомбардир текущего чемпионата России, забивал в его составе и тогда. Нидерландский нападающий поделился своими ощущениями от удачного начала сезона, в котором он забил уже шесть голов.

- Мы на первом месте в таблице, и это начинает напоминать мне времена, когда мы стали чемпионами. Но об этом говорить слишком рано. Нужно просто порадоваться и продолжать готовиться — впереди долгий год. Я как никто другой знаю, что только кропотливый труд может оставить тебя на вершине. Так что не зазнаемся и продолжаем работать, - цитирует Промеса пресс-служба московского клуба.

В следующем, шестом туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит сразиться с московским «Динамо». Именно «Спартак» является самым титулованным клубом России, выиграв уже десять титулов в своей истории.