«Спартак» огласил состав на дерби с «Динамо»

Главный матч шестого тура Российской премьер-лиги пройдёт в субботу в Москве. На «ВТБ Арене» состоится дерби между «Динамо» и «Спартаком». Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль включил в стартовый состав своей команды таких игроков:

Селихов, Джикия, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.

Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 17:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Спартак» после пяти туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками.