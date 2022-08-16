Каррера: «Будет интересно посмотреть на Дзюбу в Турции»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе воспитанника «красно-белых» Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Специалист считает, что переход в турецкий клуб станет верным решением для российского форварда, который в данный момент находится в статусе свободного агента.

«Ему есть, что доказывать. Артём сейчас невероятно мотивирован, чтобы приносить результат. Турция — новый вызов в карьере Дзюбы. Будет любопытно посмотреть на него там», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, на протяжении семи последних лет Дзюба защищал цвета «Зенита», за которой провёл в общей сложности 249 матчей, забив 108 голов, а также отдав 70 результативных передач. В конце мая нынешнего года 33-летний нападающий объявил о своём уходе из санкт-петербургского клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Дзюба не заинтересован в предложении «Адана Демирспор», за который выступает его бывший партнёр по «Зениту» Ярослав Ракицкий.