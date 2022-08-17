Умяров: С «Динамо» придётся непросто

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящей встречи против «Динамо».

«Динамо» стало попроще? Нельзя так сказать. В одном взятом матче может случиться все что угодно», — заявил Умяров «Спорт-Экспрессу».

Футболист отметил, что в прошлом сезоне «Спартак» играл плохо, но на один конкретный матч можно хорошо настроиться, поэтому с «Динамо» просто не будет.

Встреча шестого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» состоится 20 августа, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

На данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а «бело-голубые» располагаются на шестой строчке.