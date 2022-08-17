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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров: С «Динамо» придётся непросто

 
17 Августа 2022 • 18:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящей встречи против «Динамо».

 «Динамо» стало попроще? Нельзя так сказать. В одном взятом матче может случиться все что угодно», — заявил Умяров «Спорт-Экспрессу».

Футболист отметил, что в прошлом сезоне «Спартак» играл плохо, но на один конкретный матч можно хорошо настроиться, поэтому с «Динамо» просто не будет.

Встреча шестого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» состоится 20 августа, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.  

На данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а «бело-голубые» располагаются на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Наиль Умяров
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