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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» заявили, что первыми предложили Педро Роше и Хендриксу расторгнуть контракты

 
17 Августа 2022 • 11:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб первым предложил расторгнуть контракты бразильскому нападающему Педро Роше и голландскому полузащитнику Йорриту Хендриксу.

Напомним, что «Спартак» разорвал соглашения с обоими легионерами 11 августа нынешнего года по обоюдному согласию сторон.

«Это была обоюдная инициатива. Но предложение обоим сделали мы», — приводит слова Мележикова ТАСС.

Хендрикс перешёл в «Спартак» из ПСВ зимой 2021 года за 500 тысяч евро. Всего в составе «красно-белых» бывший игрок сборной Нидерландов провёл 22 матча, не отметившись в них результативными действиями.

Роша стал игроком московского клуба летом 2017 года. Всего за пять лет бразилец провёл в составе «Спартака» 19 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Педро Роша Йоррит Хендрикс Евгений Мележиков Трансферы футбола - лето 2022
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