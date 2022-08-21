Бывший спартаковец Андрей Коновалов поделился мнением о поражении от «Динамо» (0:1) и ближайших перспективах «красно-белых».

- Поражение от «Динамо» стало неожиданностью для вас?

- Не могу сказать, что это неожиданность, потому что обе команды подходили к этой игре с равными силами. Но, конечно, результат получился негативным для гостей. Тут не поспоришь.

- Если смотреть на статистику, у «Динамо» показатель владения мячом всего 28%. Как это оцениваете?

- Это выбранная тактика. «Динамо» решило действовать от обороны. «Спартак» играл активно в атаку, поэтому такая большая разница. Плюс у «красно-белых» игра получалась, и они своей игрой заставили хозяев прижаться к своим воротам.

- Что не получалось на завершающей стадии атак?

- Концовки не было. Плюс «Динамо» хорошо и плотно оборонялось. Хотя подходы были, и можно было что-то придумать, потому что моменты создавались. Было не много голевых моментов, хотя у «Динамо» их тоже было не много, но они одним воспользовались.

- Наверное, нельзя сказать, что голевой момент создало «Динамо», ведь Умяров привез этот гол?

- Заслуга «Динамо» в этом моменте тоже есть, потому что у них была такая тактика: ждать ошибки. Они ее и дождались. А сама ошибка получилась очень обидной для Умярова.

Ему вообще не нужно было отдавать передачу вратарю в том моменте, потому что она была достаточно длинная. Плюс сзади находился игрок, поэтому сама передача назад выглядит нелогичной. Хотя может быть это установка тренера, я не знаю.

- После матча Умяров не нашел объяснения своему действию и сказал, что сам не понял, как так получилось. Это скорее техническая ошибка футболиста?

- Конечно. Возможно, у него уже ноги подсели, он еще опорной ногой задел мяч. Ноги не сработали как надо. Такое бывает даже у возрастных футболистов. Жаль, что эту ошибку никто не смог исправить.

- Как раз времени было предостаточно, чтобы ее исправить.

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- И все равно игра «Спартака» внушает оптимизм и позитив. Неплохо они сейчас играют по движению и качеству игры. Главное сейчас – это настрой, активная игра, и чтобы футболисты не потеряли уверенность в себе. По игре команда идет в правильном направлении.

- Как оцените судейство? Было удаление Моро, эпизод с участием Соболева и Шунина?

- В целом судейство было качественным. Негатива после матча я не испытал. Не было результативных ошибок. Может быть, были спорные моменты, но незаметные.

- Какими вам видятся перспективы «Спартака» в ближайшем будущем?

- С «Факелом» будет нелегко. Это сложная команда. Она неплохо обороняется и играет на контратаках. Мне кажется, этот матч может быть похож на игру с «Динамо». Надеюсь, что получится обыграть «Факел» и на позитивных эмоциях подойти к матчу с «Зенитом». Главное, чтобы команда уже сейчас не начала думать о «Зените», а сконцентрировалась на матче с воронежцами.

Елена Григорьевская