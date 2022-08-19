Карзев назвал свою цель в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Эден Карзев ответил на вопрос о целях московского клуба на текущий сезон РПЛ.

«Какие у меня здесь цели с клубом? Конечно, стать чемпионами!» — цитирует Карзева «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что его переход в «Динамо» затянулся из-за того, что были небольшие проблемы, но сейчас уже все хорошо, очень рад оказаться в этом клубе.

Напомним, 22-летний игрок сборной Израиля перебрался в стан «бело-голубых» из «Маккаби» Нетания на правах аренды с последующим правом выкупа.

После пяти туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. В следующем матче «бело-голубые» примут «Спартак», игра состоится 20 августа в 17:30 по мск.