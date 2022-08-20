Николсон: «Спартак» - мой дом»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал слухи о том, что он может покинуть команду, а также поделился впечатлениями от игры.

- Конечно, сегодня «Спартак» был лучше «Динамо». Остаюсь ли я в «Спартаке»? «Спартак» - это мой дом, - цитирует Николсона новостное агентство ТАСС.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.