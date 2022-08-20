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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ковтун: «Наверное, по одному мячу команды точно забьют»

 
20 Августа 2022 • 16:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 1 ч. 4 мин.

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами.

Своим прогнозом на предстоящий поединок поделился Юрий Ковтун - бывший защитник, выступавший как за «Спартак», так и за московское «Динамо», а также за сборную России по футболу.

- Команда Гильермо Абаскаля очень быстро выходит в атаку со своей половины поля, на это нужно обращать внимание. Думаю, что забитые мячи в этой встрече будут. Наверное, по одному команды точно забьют, - цитирует Ковтуна телеканал Матч ТВ.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 20 августа, он начнется в 17:30. Его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Юрий Ковтун
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ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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20.08  20:00 Ростов ... Сочи 2.35 3.55 2.90
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